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Украина - Литва: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
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Украина - Литва: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

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Украина - Литва: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020
20:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Украина - Литва.

Украина - Литва

Начало матча в 21:45

11 октября, пятница, 21:45. ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр — Харальд Лехнер 

СОСТАВЫ КОМАНД:

Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Марлос, Зинченко, Мораес.

Литва: Черняускас — Климавичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Голубицкас, Новиковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрюшкявичюс, Воробьёвас, Лаукжемис

Главная команда страны подходит к одному из самых ответственных этапов отбора к Евро-2020. В случае определенных раскладов, украинская сборная сможет досрочно оформить выход на финальную часть чемпионата Европы уже после матча с Португалией. В первую очередь, "сине-желтым" нужно отталкиваться от своей игры и результатов. И если следующий поединок против Португалии оставляет некоторые вопросы в плане результата, то харьковская встреча против литовцев не должна вызывать сомнений в том, что наша сборная обязана брать три очка.

Это понимают все. Главное, чтобы не было никакой недооценки соперника или желания добыть победу малой кровью из-за предстоящего матча с португальцами. Первая встреча в Вильнюсе Украины и Литвы в рамках текущего отбора продемонстрировала, что уровень двух команд находится на разных полюсах. Украинский коллектив на порядок сильнее и по кадровому подбору, и в плане организации командой игры.

Во время выездного поединка литовцы не сумели продемонстрировать какую-либо агрессию на футбольном поле и то, за счет чего они могли бы обыграть нашу сборную. Отсюда просится вывод, что неудача "сине-желтых" в предстоящем харьковском поединке может быть реальна только в том случае, если этого захотят подопечные Андрея Шевченко. Во время матча в Вильнюсе в игре украинской сборной просматривались некоторые проблемы в обороне. К счастью, литовцам так и не удалось забить. Впрочем тренерскому штабу стоит обратить внимание на данные проблемы.

Данные провалы могли быть обусловлены недооценкой, либо же потерей концентрации, так как соперник в том матче не давал особых поводов волноваться. В Харькове очень важно отыграть дисциплинированно и выполнять установку тренерского штаба, дабы предотвратить неожиданный сценарий игры, будь то сенсационный гол в исполнении гостей и тому подобное.

Шансов у литовцев на выход литовцев в финальную часть Евро-2020 почти не осталось. Дабы сохранить еще какие-то теоретические надежды, им стоит обыгрывать команду Андрея Шевченко. Давление на литовцев минимальное, а потому они могут спокойно играть в футбол "в свое удовольствие", без оглядки на турнирные задачи. Как известно, именно такое раскрепощение часто дает пинок под зад таким командам. И это еще один фактор, на который должны обратить внимание украинские футболисты.

Что касается кадрового потенциала. Перед матчами с Украиной и Сербией в сборную Литвы вернулся Арвидас Новиковас, а вот капитан Федор Черных команде не поможет. Помимо него, в октябрьских встречах не сыграют ключевые полузащитники Мантас Куклис и Викинтас Сливка, тогда как нападающий Дейвидас Матулявичюс был вызван впервые с 2017 года. В составе команды Андрея Шевченко определенные кадровые потери в лице травмированных динамовцев Киева Дениса Бойко и Никиты Бурды, который выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена. Вратарскую позицию уже традиционно перекроет Юрий Панькив.

Слова тренеров:

Андрей Шевченко (Украина): "Могу сказать, что перед матчем с Литвой у команды есть уверенность. Очень важно добыть победу. Со всем уважением к Литве, мы играем дома, и перед нами стоит большая цель — нам нужна эта победа. Игроки настраиваются показать хороший футбол и добыть результат".

"Я совершенно не согласен с тем, что в случае победы матчи с Португалией и Сербией будут не так важны. Перед нами задача выиграть завтрашний матч и нужно сыграть оставшиеся два на определенном уровне. Это настроение я передаю ребятам. У них есть ответственность перед болельщиками, а турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. На каждый матч нужно настраиваться как на победу".

Вальдас Урбонас (Литва): "Сборная Украины укомплектована очень хорошо на всех позициях, о чем мы убедились в первой игре у нас в Вильнюсе. Мы сделали выводы после нашей первой встречи и постараемся не допускать те ошибки, которые делали".

"Подготовку к этой игре нарушили травмы некоторых наших ключевых игроков. С другой стороны, это хорошая возможность проявить себя нашим другим игрокам".

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