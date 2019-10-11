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Эриксен хочет уйти из Тоттенхэма в зимнее трансферное окно

Эриксен хочет уйти из Тоттенхэма в зимнее трансферное окно
13:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Датский полузащитник окончательно принял решение уйти из команды Маурисио Почеттино.

За последнее время президент Тоттенхэма Даниэль Леви трижды пытался продлить контракт с Кристианом Эриксеном. Однако все попытки завершались неудачей. Судя по всему, руководство "шпор" смирилось с тем, что датчанин покинет клуб.

Как сообщает Marca, 27-летний хавбек твердо решил покинуть Тоттенхэм. Также Эриксен рассчитывает перебраться именно в Реал.

Тоттенхэм не намерен терять Эриксена свободным агентом, и представитель английской команды связался с руководством Реала. Стороны могут сойтись в цене 20-25 миллионов евро.

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Если ранее для Реала покупка Эриксена не была приоритетом, то сейчас ситуация изменилась ввиду привлекательной цены и возможностей на зимнем трансферном окне.

В текущем сезоне Эриксен провел восемь матчей в АПЛ: на его счету один гол и одна результативная передача

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ФК Тоттенхэм Хотспур, ФК Реал, АПЛ, Примера, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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