Украина активно готовится к матчу с Литвой (Видео)

Подопечные Андрея Шевченко продолжают подготовку к матчу отбора на Евро-2020. Завтра, 11 октября, сборная Украины будет играть со сборной Литвы, победа над балтийской командой практически гарантирует первое место украинским футболистам.