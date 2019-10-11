Игрок Саутгемптона забил лучший гол сентября в АПЛ (Видео)

Новости спорта:Мяч малийца Мусса Дьенепо в ворота Шеффилд Юнайтед назван лучшим голом АПЛ в сентябре.

Невероятный сольный проход Муссы Дьенепо, закончившийся потрясающим голом в ворота Шеффилд Юнайтед, не остался без внимания.

Премьер-лига признала этот выстрел голом месяца в АПЛ.

Мусса в этом сезоне дважды отмечался за Саутгемптон – в матче 3-го тура против Брайтона (2:0) и в игре 5-го тура против Шеффилд Юнайтед (1:0).

Соперниками малийца в борьбе за трофей были: Джетро Виллемс (Ньюкасл), Фикайо Томори (Челси), Джефф Хендрик (Бернли), Джеймс Мэддисон (Лестер), Аарон Крессвелл (Вест Хэм), Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) и Н’голо Канте (Челси ).