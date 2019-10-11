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Сампдория согласовала условия контракта с именитым итальянским тренером

Сампдория согласовала условия контракта с именитым итальянским тренером
16:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Клаудио Раньери вероятнее всего станет новым главным тренером Сампдории.

Журналист Sky Sports и известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство «Сампдории» достигло договорённости с итальянским специалистом Клаудио Раньери. Бывший тренер «Лестера» и «Челси» возглавит «Сампдорию».

Ранее руководство «Сампдории» предложило контракт Дженнаро Гаттузо, но бывший наставник «Милана» отказался возглавить команду.

Генуэзцы отправили в отставку Эусебио ди Франческо из-за провального старта сезона. После 7 туров в активе «Сампдории» лишь 3 очка, генуэзцы замыкают турнирную таблицу.

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50-летний Ди Франческо возглавил «Сампдорию» в июне, подписав контракт на три сезона. Ранее сообщалось, что при расторжении соглашения клубу придётся выплатить специалисту неустойку, равную годовой зарплате.

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Серия А, Футбол, ФК Сампдория, Чемпионат Италии, Новости футбола, Клаудио Раньери.
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