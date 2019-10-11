Легенда сборной Англии назвал главную проблему МЮ

Новости спорта:Легендарный английский нападающий Майкл Оуэн поделился своим мнением о крайне неудачных результатах МЮ в последнее время.

Экс-нападающий "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн утверждает, что звезды манкунианцев становятся все хуже, а "Манчестер Юнайтед", который сделал огромные инвестиции, продолжает обесцениваться с каждым проигранным матчем.

Как известно, в текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" набрал всего девять очков в восьми сыгранных поединках в Премьер-лиге и занимает 12-е место в турнирной таблице, лишь два очка опережая зону вылета.

"У них нет игроков, а те, что есть, не достаточно хороши, - цитирует Оуэна Premier League Productions.

В стартовом составе, я бы сказал, есть всего три игрока, которые должны остаться в "Манчестер Юнайтед" в будущем. Если они хотят вернуть команду на прежний уровень, то, вероятно, этому соответствую всего три или четыре игрока. Оле Гуннар Сульшер, похоже, не понимает, что происходит, скажем так".