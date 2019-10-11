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Украина - Литва: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

Украина - Литва: стартовые составы на матч отбора Евро-2020
20:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Наставники сборных Украины и Литвы определились со стартовыми составами на сегодняшний поединок отбора на Евро-2020.

На важный поединок отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 Андрей Шевченко и тренерский штаб сборной Украины внесли некоторые коррективы в стартовый состав нашей сборной. Лучший бомбардир УПЛ на текущий момент сыграет в роли нападающего сборной Украины, а проведший не самый лучший контрольный поединок против Нигерии (2:2) Эдуард Соболь получит еще один шанс.

Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Ярмоленко, Мораес, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльский, Цыганков, Миколенко, Коваленко, Караваев.

Литва: Черняускас — Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс — Воробьев, Вербицкас — Новиковас, Жулпа, Голубицкас — Лаукжемис.

Запасные: Барткус, Адамонис, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулявичюс, Лисицкас, Г. Матулявичюс, Каспаравичюс, Шимкус, Баравикас.

Матч Украина — Литва начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Украина-Литва, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Евро-2020, Новости футбола.
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