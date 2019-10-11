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Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)

Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
23:44 Пт, 11 Октябрь 2019 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Подопечные Шевченко на классе обыграли сборную Литвы в Харькове.

Сборная Украины одержала домашнюю победу над командой Литвы (2:0) в матче 7-го тура квалификации на чемпионат Европы.

Героем матча стала полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, оформивший дубль: на 29-й минуте хавбек Аталанты в касание поразил «шестерку» гостевых ворот, на 58-й — забил прям ударом со штрафного.

Голы матча:

Точный выстрел Малиновского после стенки с Мораесом:

Невероятный удар Руслана со штрафного:

После харьковской победы подопечные Андрея Шевченко остаются лидерами отборочной группы и опережают Португалию на 5 очков.

С действующими чемпионами Европы главная команда страны встретится в Киеве в понедельник, 14 октября.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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