Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)

Сборная Украины одержала домашнюю победу над командой Литвы (2:0) в матче 7-го тура квалификации на чемпионат Европы.
Героем матча стала полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, оформивший дубль: на 29-й минуте хавбек Аталанты в касание поразил «шестерку» гостевых ворот, на 58-й — забил прям ударом со штрафного.
Голы матча:
Точный выстрел Малиновского после стенки с Мораесом:
Невероятный удар Руслана со штрафного:
После харьковской победы подопечные Андрея Шевченко остаются лидерами отборочной группы и опережают Португалию на 5 очков.
С действующими чемпионами Европы главная команда страны встретится в Киеве в понедельник, 14 октября.