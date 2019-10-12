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Европейской сборной удалось прервать серию из 56 поражений подряд

Европейской сборной удалось прервать серию из 56 поражений подряд
08:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Андорры смогла обыграть Молдавию, прервав серию из 56 поражений.

Национальная команда Андорры одержала первую победу в квалификации европейских первенств за всю историю. В матче 7-го тура отборочного этапа квалификации чемпионата Европы – 2020 Андорра обыграла сборную Молдавии со счётом 1:0. Победный гол на 63-й минуте забил Марк Валес.

До этого Андорра потерпела 56 поражений подряд в отборочных циклах.

После 7 туров квалификации Евро-2020 сборная Андорры занимает предпоследнее, 5-е место в турнирной таблице группы H, набрав 3 очка.

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Национальная команда Молдавии в свою очередь, также набрав 3 очка, располагается на последнем месте.

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Футбол, Евро-2020, Сборная Молдовы, Новости спорта, Новости футбола.
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