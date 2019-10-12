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Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург: обзор матча (Видео)

Гол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург: обзор матча (Видео)
09:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Подопечные Фернандо Сантуша дома одолели крепкую сборную Люксембурга.

В очередном матче отбора на Чемпионат Европы-2020 Португалия дома принимала Люксембург.

Несмотря на то, что Люксембург идет на предпоследнем месте, все понимали игра для победителей Евро-2016 легкой не будет. Понимал это и наставник хозяев, который выпустил основной состав. 

Уже на 16-й минуте стартовый натиск на гостей дал о себе знать. Бернарду Силва завершил атаку точным ударом, воспользовавшись суматохой в защите гостей. 

Португалия - Люксембург 3:0

Голы: Б. Силва, 16, Роналду, 66, Гедеш, 89.

Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диас, Пепе, Геррейро — Моутиньо (Невеш, 90), Перейра, Фернандеш — Роналду, Фелиш (Ж. Мариу, 88), Б. Силва (Гедеш, 77)

Люксембург: Морис — Бонерт (Синани, 46), Жерсон Ларс, Шано, Карлсон, Янс — О. Тиль, В. Тиль (Бенси, 88), Баррейро — Ж. Родригес, Турпель (Да Мота, 59).

Далее долгих 50 минут команды обходились без забитых голов, пока Кришитану Роналду не удвоил преимущество хозяев. Точку в матче поставил Гедеш.

"Постараемся хорошо сыграть": Шевченко - о матче с Португалией

После пяти матчей на счету португальцев 11 очков, они отстают от лидера группы Украины на 5 баллов, но игроки Шевченко провели на матч больше.

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Сборная Португалии, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Люксембург, Евро-2020, Новости футбола, Жерсон Родригес.
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