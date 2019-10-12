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Суббота, 12.10.2019
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Футбол. Расписание матчей на 12.10.19

Футбол. Расписание матчей на 12.10.19
11:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание футбольных матчей субботы, 12 октября.

Сегодня, 12 октября, состоятся очередные матчи отбора на ЧЕ-2020.

Чемпионат Европы, квалификация

16:00 Грузия - Ирландия, Тбилиси. Прямая трансляция - канал Футбол 2.

19:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 

19:00 Дания - Швейцария. Прямая трансляция - канал Футбол 2.

19:00 Фарерские острова - Румыния

21:45 Италия - Греция

21:45 Лихтенштейн - Армения

21:45 Мальта - Швеция

21:45 Норвегия - Франция. Прямая трансляция - канал Футбол 1

Обзор всех матчей отбора на ЧЕ-2020 (Видео)

Сборная Украины свой матч против Португалии проведет в понедельник, 14 октября.

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Новости спорта, Сборные, Новости футбола, Чемпионат Европы-2020.
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