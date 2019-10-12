Футбол. Расписание матчей на 12.10.19

Сегодня, 12 октября, состоятся очередные матчи отбора на ЧЕ-2020.
Чемпионат Европы, квалификация
16:00 Грузия - Ирландия, Тбилиси. Прямая трансляция - канал Футбол 2.
19:00 Босния и Герцеговина - Финляндия
19:00 Дания - Швейцария. Прямая трансляция - канал Футбол 2.
19:00 Фарерские острова - Румыния
21:45 Италия - Греция
21:45 Лихтенштейн - Армения
21:45 Мальта - Швеция
21:45 Норвегия - Франция. Прямая трансляция - канал Футбол 1
Сборная Украины свой матч против Португалии проведет в понедельник, 14 октября.