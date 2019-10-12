Экс-игрок сборной Бразилии попал в аварию, пытаясь скрыться от преследования

Новости спорта:Автомобиль с экс-игроком сборной Бразилии Ралфом влетел в автобусную остановку.

Полузащитник Коринтианса и бывший полузащитник сборной Бразилии 35-летний Ралф попал в ДТП в Сан-Паулу, сообщает Globo.

Источник сообщает, что футболист находился на заднем сидении, пока его охранник за рулем на огромной скорости пытался скрыться от преследования двух мотоциклистов.

Автомобиль влетел в автобусную остановку, сбил 69-летнего пенсионера, у которого подозрение на перелом ноги, после чего врезался в гараж.

Ралф с пассажирами смогли выбраться из машины только с помощью полицейских. Жизни игрока и его родственников ничего не угрожает, однако сам Ралф находится в состоянии глубокого шока.