Скачать
Суббота, 12.10.2019
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усик - Уизерспун: во сколько начало боя
Усик - Уизерспун: во сколько начало боя

Экс-тренер Реала может возглавить клуб из MLS

Экс-тренер Реала может возглавить клуб из MLS
14:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сантьяго Солари может возглавить Орландо.

Переговоры между руководством Орландо Сити и Сантьяго Солари вступили в завершающую фазу, и вскоре бывший тренер Реала может перебраться в США — сообщает AS.

"Львы" уволили с поста главного тренера ирландца Джеймса О'Коннора после провального сезона, в котором команда заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф.

Ранее Солари связывали с еще одной командой из Флориды — Интер Майами, которая со следующего сезона начнет выступления в МЛС.

Моуриньо назвал причину покупки Фреда

Солари тренировал Реал в период с октября 2018 по март 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, МЛС, Примера, ФК Орландо, Сантьяго Солари.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
02 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
03 Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
04 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
05 Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь