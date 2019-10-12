Экс-тренер Реала может возглавить клуб из MLS

Новости спорта:Сантьяго Солари может возглавить Орландо.

Переговоры между руководством Орландо Сити и Сантьяго Солари вступили в завершающую фазу, и вскоре бывший тренер Реала может перебраться в США — сообщает AS.

"Львы" уволили с поста главного тренера ирландца Джеймса О'Коннора после провального сезона, в котором команда заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф.

Ранее Солари связывали с еще одной командой из Флориды — Интер Майами, которая со следующего сезона начнет выступления в МЛС.

Солари тренировал Реал в период с октября 2018 по март 2019 года.