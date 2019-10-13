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Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)

Горячая итальянская модель с лицензией арбитра Клаудия Романи (Фото)
12:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:36-летняя итальянская модель Клаудия Романи отнюдь не чужда спорту.

Известная итальянская модель Клаудия Романи не только появлялась на обложках известных журналов GQ и Maxim, но и была представительницей фонда Gran Fondo Giro d'Italia, сборной Италии по регби и футбольной команды из родного города «L'Aquila Calcio 1927», ныне выступающей в Серии D.

 
 
 
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Публикация от Claudia Romani (@claudia_romani)

Более того, в 2014-м году Daily Mail сообщал, что Романи намерена начать карьеру футбольного арбитра и уже сдала экзамены, дающие ей право обслуживать матчи Серии В и даже Серии А.

Клаудия — болельщица «Милана». Одно время она встречалась со знаменитым нападающим «россонери» Филиппо Индзаги.

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ФК Милан, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Клаудия Романи.
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