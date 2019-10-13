В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт

Новости спорта:Нападающий мадридского Реала Лука Йович повздорил с тренером сборной Сербии.

В стане соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 – сборной Сербии – конфликт между главным тренером Любишей Тумбаковичем и главной звездой форвардом мадридского Реала Лукой Йовичем, сообщает AS.

В сентябрьском цикле сборных Йович не поехал в сборную на матч с Люксембургом официально из-за травмы, но затем через несколько дней сыграл за Реал в чемпионате Испании.

Теперь же Йович не вызван на октябрьские матчи отбора на Евро-2020, хотя травмы у него нет. Сообщается, что главный тренер сборной Сербии решил наказать нападающего за симуляцию травмы, поэтому не вызвал в национальную команду.

Сборной Сербии в октябре предстоит один матч – 14 октября против Литвы. Если Украина проиграет Португалии в этот же день, то именно Украина и Сербия разыграют в очном матче второе место в группе.