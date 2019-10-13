Феноменальное исполнение: лучший гол в карьере Криштиану Роналду (Видео)

Новости спорта:В предверии матча с Украиной вспоминаем самый яркий гол в карьере лидера сборной Португалии.

Недавно Криштиану Роналду в интервью английскому журналисту Пирсу Моргану назвал свой лучший гол в карьере.

Согласно высказыванию португальца, его лучший гол пришелся на четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Ювентуса в сезоне 2017/2018.

Роналду сказал, что давно хотел забить подобным образом и был очень рад, что удалось забить именно в ворота Джанлуиджи Буффона.

Тем не менее, на вопрос ведущего считает ли он этот забитый мяч лучше чем секс, Роналду ответил: "Нет, с моей Джорджиной секс приносит мне больше удовольствия".