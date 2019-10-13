Зозуля там провалился: Лунин может перейти в другой испанский клуб

Новости спорта:Андрей Лунин может пополнить состав Бетиса.

20-летний вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины по футболу Андрей Лунин, выступающий за «Вальядолид» на правах аренды, может перейти в «Бетис».

«Реал» намерен досрочно разорвать арендное соглашение с «Вальядолидом», чтобы Лунин перешел в команду, где он получит игровое время. Наиболее вероятным претендентом на Андрея является «Бетис».

В «Бетисе» недовольны игрой 29-летнего испанского вратаря Хоэля Роблеса, клуб может расстаться с игроком уже в январе. На второго голкипера, Дани Мартина, в клубе также не рассчитывают.

Лунин не провел ни одного матча за «Вальядолид» в текущем сезоне.