Абрамович мог купить Динамо

Новости спорта:Свен Йоран-Эрикссон мог купить российское Динамо.

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон поделился воспоминаниями о том, как помогал нынешнему владельцу «Челси» Роману Абрамовичу выбрать клуб для приобретения.

«Он хотел купить московский клуб, так что мы с ним и Пини Захави отправились в Москву. Мы изучили все команды, и я посоветовал выбрать «Динамо», потому что у него была лучшая инфраструктура.

Я отправился в отпуск, и тут Роман изменил свое мнение. Теперь он хотел приобрести клуб в Лондоне и выбирал между «Тоттенхэмом» и «Челси».

Я спросил, на что он рассчитывает. Он ответил, что хочет побеждать. Я сказал: «Тогда лучше купить «Челси», там придется поменять лишь половину команды. В «Тоттенхэме» придется менять весь состав», – рассказал Эрикссон в интервью The Times.