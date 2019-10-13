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Дубль лидера Ливерпуля принес Нидерландам победу над Белоруссией (Видео)

Дубль лидера Ливерпуля принес Нидерландам победу над Белоруссией (Видео)
22:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Нидерланды сделали ещё один шаг на встречу Евро-2020.

В Минске состоялся очередной матч в рамках отбора на Чемпионат Европы-2020. Беларусы дома принимали набравшую ход сборную Голландии. 

Беларусь — Нидерланды 1:2

Голы: Драгун, 54 — Вейналдум, 32, 41

Беларусь: Гутор — Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков — Яблонски — Ковалев (Скавыш, 60), Драгун, Стасевич, Бакхар (Эбонг, 70) — Лаптев (Шевченко, 83)

Нидерланды: Силлессен — Вельтман, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд — Ван де Беек (Де Роон, 67), Вейналдум, Ф. Де Йонг — Бергвейн (Бабел, 89), Мален, Промес (Л. Де Йонг, 66)

Предупреждения: Бакхар, Стасевич, Мартынович, Яблонски, Наумов

Все стало ясно уже в первом тайме, когда дубль основного игрока Ливерпуля Вейналдума сделал гостям комфортный задел в два мяча. В начале второго тайма белорусы благодаря забитому мячу Драгуна вернули интригу в матч, но реальных шансов сравнять счет у хозяев не было.

Основной игрок Чили покинул сборную

Это победа позволила подопечным Кумана возглавить группу С. На втором месте идут немцы, которые отстают на три очка, но имеют игру в запасе. 

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Нидерланды, Сборная Беларуси, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола.
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