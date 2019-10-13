Магуайр: Из клубов некоторые игроки приезжают недовольные

Новости спорта:Игрок сборной Англии считает, что не все игроки в сборной Англии счастливы.

По мнению защитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра, разочаровывающее поражение национальной команды от сборной Чехии в отборе Евро-2020 могло быть вызвано тем, что многие игроки отправились на международный перерыв в плохой форме по вине клубов.

"Мы вывели наш клубный футбол на международный уровень, - цитирует Магуайра английская пресса. - Однако для сборной это была сложная игра.

Не поймите меня неправильно, мы начали неряшливо. Мы взяли на себя инициативу в игре, но мы этим не воспользовались. Во втором тайме мы контролировали игру лучше, но мы дали возможность чехам забить гол. Очевидно, что нам нужно улучшать игру, но иногда на международном уровне вы не можете этого сделать.

В команде есть игроки, которые не играют за свои клубы, есть игроки которые только восстановились после травм. Из клубов не все приезжают в хорошем состоянии".