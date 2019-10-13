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Барселона готова выложить крупную сумму за лидера Интера

Барселона готова выложить крупную сумму за лидера Интера
22:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона готова выложить 111 миллионов за форварда Лаутаро Мартинеса.

Барселона серьезно заинтересовалась Лаутаро Мартинесом и готова выплатить клаусулу в 111 миллионов евро, прописанную в контракте аргентинца с Интером — сообщает Tuttosport.

По информации итальянского издания, на покупке 22-летнего соотечественника настаивает Лионель Месси.

Чтобы предотвратить уход своей восходящей звезды, Интер собирается обговорить с Лаутаро новый контракт (в котором, естественно, значительно вырастут и зарплата, и клаусула). Нынешнее соглашение действует до июня 2023 года.

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Всего за Интер в Серии А 22-летний аргентинец отыграл 34 матча, в которых забил 8 голов.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Лаутаро Мартинес.
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