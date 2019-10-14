Украина 1:0 Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020 Украина - Португалия.

Сегодня сборная Украины играет ключевой поединок в рамках квалификации чемпионата Европы 2020. Противостоять украинцам будет сборная Португалии.

Украина 1:0 Португалия

Гол: Яремчук (6)

Стадион: НСК "Олимпийский", Киев. Главный арбитр - Энтони Тейлор.

18" - И снова опасный момент у ворот Украины. Подали португальцы угловой и Роналду мог пробивать, но перед этим сфолил Криштиану против Пятова.

17" - Нельсон Семеду прорывался к воротам сборной Украины, но был остановлен защитником. Сейчас Португалия подаст угловой.

15" - Андрея Ярмоленко не пропустили с мячом по правому флангу, а могло быть опасно.

12" - Угловой, мяч не летит в штрафную. Бернарду Силва решил разыграть, но ничего опасного создать не вышло, мяч выбит.

12" - Опасно у ворот Пятова! Роналду снова бьет со штрафного, но защитник сборной Украины перевел мяч на угловой.

10" - Мариу неточно забросил в нашу штрафную в направлении Роналду.

6" - ГООООООЛ!!! Роман Яремчук оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил точно в левый угол ворот. Счет 1:0!

4" - И снова момент у ворот Украины. Криштиану опасно пробил со штрафного, но мяч угодил в голову игрока гостей и вылетел за лицевую линию.

3" - Опасный момент создает сборная Португалии, Роналду прострелил в штрафную, но Пятов сыграл надежно и забрал мяч.

2" - Хороша начала матч сборная Украины. Малиновский протянул мяч в центре, отдал на Яремчука, но с ударом Романа справился Руи Патрисио.

Матч начался!

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Стартовые составы:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Степаненко, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Марлос.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Коноплянка, Шахов, Буяльский, Цыганков, Мораес, Болбат, Коваленко.

Португалия: Патрисиу — Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру — Данилу — Моутиньо, Мариу — Б. Силва — Роналду, Гедеш.

Запасные: Са, Бету, Фонте, А. Силва, Брума, Рикарду, Гомеш, Б. Фернандеш, Невеш, Мариу Руи, Пицци, Феликс.

В прошлую пятницу обе сборные без особых проблем добыли уверенные "сухие" победы над аутсайдерами группы Литвой и Люксембургом. После игры наставник португальцев не скрывал, что мысли его игроков еще во время игры с люксембуржцами были об Украине, а сам Фернанду Сантуш на послематчевой пресс-конференции заявил, что Португалия желает взять первое место в квинтете.

Обе команды сейчас идут в прекрасной форме. Украина в 2019 году ещё не проигрывала, имея серию из 8 матчей без поражений. В этих восьми матчах ворота украинской дружины сумели распечатать лишь Люксембург и Нигерия, причем представители африканского континента сделали это дважды, но Украина тогда играла в очень экспериментальном составе.

За свою историю эти команды пересекались лишь трижды. Если недавняя нулевая ничья ещё в памяти, то когда были первые встречи сборных, многие из наших читателей ещё не родились. В группе отбора на ЧМ-1998 сначала украинцы в домашнем матче благодаря голам Cергея Попова и Юрия Максимова вырвала победу 2:1.

А в Португалии хозяева взяли реванш 1:0, гол забил Фернандо Коуто, выступавший в то время за Барселону.