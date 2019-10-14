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Маркевич возглавил клуб Первой лиги

Маркевич возглавил клуб Первой лиги
15:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото:Твиттер

Новости спорта:Сын Мирона Маркевича возглавил одесский Черноморец.

Черноморец назначил на должность нового главного тренера Остапа Маркевича, сообщает официальный сайт клуба.

Детали сотрудничества с 41-летним тренером не уточняются. Завтра, 15 октября, Маркевич будет представлен игрокам одесской команды.

Остапа Маркевич — один из сыновей бывшего наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирона Маркевича. В начале октября он покинул пост главного тренера Агробизнеса, который возглавил в июне.

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До работы с Агробизнесом Маркевич около трех лет проработал в академии испанского Вильярреала, в частности, тренировал команду U-19.

Черноморец с середины сентября пребывал без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова. Сейчас Моряки занимают 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.

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ФК Черноморец, Мирон Маркевич, Первая лига, Новости спорта, Новости футбола, Остап Маркевич.
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