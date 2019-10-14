Самый большой хор исполнит гимн Украины перед матчем с Португалией

Новости спорта:Хор имени Верёвки исполнит гимн на НСК Олимпийский перед матчем с Португалией.

Бренд Украины Хор имени Верёвки исполнит гимн страны перед важным матчем отбора на Евро-2020 с Португалией. Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский сборная Украины сыграет против Португалии.

В случае победы или ничьи украинцы попадают на Евро-2020. Но португальцы приехали за победой и первым местом в группе.

Начало поединка в 21:45. Перед стартом игры Хор имени Верёвки в числе 58 человек исполнит гимн Украины. Напомним, это самый большой хор Украины (всего 150 человек).

Перед матчем Украина - Литва в Харькове гимн Украины исполнял DZIDZIO.