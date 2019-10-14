Девич: Радует, что сборная играет первым номером

Новости спорта:Марко Девич положительно оценивает игру сборной Украины.

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич рассказал о прогрессе национальной команды.

— Жалеете, что выбрали сборную Украины, а не Сербии?

— Конечно, нет. Радомир Антич (экс главный тренер сборной Сербии — прим.) мне звонил и говорил, что рассчитывал на меня, но я уже собирался дебютировать за украинцев.

Сейчас положительно оцениваю уровень сборной Украины. Раньше она была всем знакома физической подготовкой, а теперь играет первым номером. Это меня радует. Есть качественные игроки», — сказал Девич.