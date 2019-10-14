Тренер Колоса рассказал, как его клуб попытается остановить Шахтер

Новости спорта:Наставник Колоса рассказал о том, как собирается выстраивать игру против Шахтера.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение от «Олимпика» (0:2) в спарринге.

«Проиграли, это обидно, никто никогда не хочет уступать. Но на это есть свои причины, потому что мы играли в разных сочетаниях. Пробовали разные варианты по игре в защите, полузащите, потому что у нас повыпадают люди, а нам надо пробовать, как заменить Максименко, опорных хавов, потому что Задоя сломан.

Смотрим, как играть против «Шахтера», возможно, в два опорника. Смотрим людей на эту позицию. Проиграли, но парни стараются, хороший объем работы выполнили за эти 4 дня после выходных. Главные матчи – в чемпионате.

Не все мне понравилось в игре. Это был мини-тренировочный сбор», – сказал Костышин.