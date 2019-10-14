Стали известны стартовые составы на матч Франция - Турция

Новости спорта:наставники сборных Франции и Турции определились со стартовыми составами на матч отбора Евро-2020.

В матче 8-го тура сборная Франции будет принимать сборную Турции и попытается взять реванш за поражение в первом круге, тогда подопечные Шенола Гюнеша в Коньи обыграли "Ле Блю" со счетом 2:0.

Победитель этого матча автоматически выходит на Евро. Сборная Франции к матчу подойдет с кадровыми проблем. Среди травмированных: Мбаппе, Льорис, Дюбуа, Погба, Умтити, Ляпорт, Ф.Менди, Сахо, Б.Менди, Товен, Марсьяль, У.Дембеле, Ляказетт, Канте. Как видим, из этого списка был бы хороший стартовый состав.

Стартовый состав Франции: Манданда — Павар, Ленгле, Варан, Эрнандес — Матюиди, Толиссо, Сиссоко — Коман, Бен Йеддер, Гризманн.

Стартовый состав Турции: Гюнок — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокошлу, Озан, Текдемир, Кахведжи — Йылмаз, Караман.

Матч состоится в Париже, старт в 21:45.