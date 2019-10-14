Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Украина - Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Украина - Португалия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика
Британский промоутер заговорил о чемпионском бое для Усика

Стали известны стартовые составы на матч Франция - Турция

Стали известны стартовые составы на матч Франция - Турция
20:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:наставники сборных Франции и Турции определились со стартовыми составами на матч отбора Евро-2020.

В матче 8-го тура сборная Франции будет принимать сборную Турции и попытается взять реванш за поражение в первом круге, тогда подопечные Шенола Гюнеша в Коньи обыграли "Ле Блю" со счетом 2:0.

Победитель этого матча автоматически выходит на Евро. Сборная Франции к матчу подойдет с кадровыми проблем. Среди травмированных:  Мбаппе, Льорис, Дюбуа, Погба, Умтити, Ляпорт, Ф.Менди, Сахо, Б.Менди, Товен, Марсьяль, У.Дембеле, Ляказетт, Канте. Как видим, из этого списка был бы хороший стартовый состав.

Стартовый состав Франции: Манданда — Павар, Ленгле, Варан, Эрнандес — Матюиди, Толиссо, Сиссоко — Коман, Бен Йеддер, Гризманн.

Стартовый состав Турции: Гюнок — Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш — Йокошлу, Озан, Текдемир, Кахведжи — Йылмаз, Караман.

Матч состоится в Париже, старт в 21:45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Турции, Евро-2020, Новости футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боксер из андеркарда Усика находится в крайне критическом состоянии
02 Уизерспун рассказал, что хотел сделать в бою с Усиком
03 Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
04 В лагере главного конкурента сборной Украины случился серьезный конфликт
05 "Появились вопросы": Легенда бокса Льюис о дебюте Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь