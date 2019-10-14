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Вильярреал объявил о подписании именитого итальянского форварда

Вильярреал объявил о подписании именитого итальянского форварда
22:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший форвард Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси стал игроком испанского Вильярреала.

Нападающий Джузеппе Росси в ближайшее время начнет тренироваться с первой командой Вильярреала — сообщил официальный сайт "желтой субмарины".

32-летний итальянец является лучшим бомбардиром в истории Вильярреала, забив 82 мяча в 192-х матчах (54 в Ла Лиге, 7 в Кубке Испании, 5 в Лиге чемпионов, 16 в Лиге Европы).

Кроме Вильярреала Росси выступал за Манчестер Юнайтед (14 матчей во всех турнирах, 4 гола), Ньюкасл (13, 1), Парму (20, 9), Фиорентину (42, 19), Леванте (17, 6), Сельту (29, 6) и Дженоа (10, 1).

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В мае 2018 года в допинг-пробе Росси был обнаружен запрещенный препарат, однако вместо годичной дисквалификации, как требовали обвинители, отделался лишь строгим предупреждением, поскольку была учтена его безупречная прежняя репутация.

В связи с этими событиями футболист пребывает в статусе свободного агента и в январе 2019 года тренировался с еще одним своим бывшим клубом — Манчестер Юнайтед.

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ФК Вильярреал, Футбол, Джузеппе Росси, Новости футбола.
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