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Степаненко назвал судью матча с Португалией "самым перепуганным"

Степаненко назвал судью матча с Португалией "самым перепуганным"
07:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тарас Степаненко был ужален в матче отбора на чемпионат Европы-2020 против Португалии.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко получил два желтые карточки в матче с Португалией, в результате чего покинул поле и оставил команду в меньшинстве на последние 15 минут матча. Кроме того, после спорного эпизода с его участием в ворота Украины назначили пенальти, который нападающий соперника Криштиану Роналду успешно реализовал.

"Сегодня мы сделали большое дело - вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Я счастлив, но, к сожалению, судья не дал мне побороться до конца.

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Этот же судья удалили меня с Айнтрахтом (в матче Шахтера - ред.). Это самый перепуганный судья, которого я встречал. Я уже не бегал, никого не трогал.

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В случае с пенальти я прыгаю в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку, продолжается игра, никто не свистит. Криштиану подбегает к судье, говорит "пенальти", и он через несколько секунд ставит пенальти. Все, что Криштиану говорил, он все делал.

Первую желтую он мне вообще дал с перепугу.

Такой день запомнится на всю жизнь. Такая поддержка! Большая благодарность болельщикам, ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Но за эти 20 минут я больше потратил нервов, чем за всю игру. Теперь со спокойной душой можно готовиться дальше", - сказал Степаненко в эфире телеканала Футбол 1.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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