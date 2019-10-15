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Пятов назвал главный секрет успеха сборной Украины

Пятов назвал главный секрет успеха сборной Украины
08:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Андрей Пятов поделился эмоциями после выхода сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

Капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал результат матча отборочного цикла Евро-2020 с Португалией (2:1), подчеркнув, что основная заслуга этой победы - тренера Андрея Шевченко.

"Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришёл тренер, который раскрывает потенциал и возможности игроков!", — приводит слова Пятова пресс-служба УЕФА.

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Победа над Португалией позволила команде Шевченко досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе. Сборная Украины после 7 матчей набрала 19 очков, тогда как у Сборной Португалии всего 11 очков после 6 игр. Сборная Сербия, занимающая третью строку, имеет в активе 10 очков и теперь может побороться с Португалией за путевку на Евро.

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Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов, Новости футбола, Украина — Португалия, Отбор на Евро-2020.
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