Пятов назвал главный секрет успеха сборной Украины

Новости спорта:Андрей Пятов поделился эмоциями после выхода сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

Капитан сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал результат матча отборочного цикла Евро-2020 с Португалией (2:1), подчеркнув, что основная заслуга этой победы - тренера Андрея Шевченко.

"Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришёл тренер, который раскрывает потенциал и возможности игроков!", — приводит слова Пятова пресс-служба УЕФА.

Победа над Португалией позволила команде Шевченко досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе. Сборная Украины после 7 матчей набрала 19 очков, тогда как у Сборной Португалии всего 11 очков после 6 игр. Сборная Сербия, занимающая третью строку, имеет в активе 10 очков и теперь может побороться с Португалией за путевку на Евро.