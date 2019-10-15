Франция - Турция: видео голов и обзор матча отбора Евро-2020

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 8-го тура чемпионата Европы по футболу Франция - Турция.

14 октября в Сен-Дени на стадионе "Стад-де-Франс" состоялся матч восьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы между командами Франции и Турции. Итоговый счет в поединке 1:1. Оливье Жиру отличился в составе Синих, Турция ответила точным попаданием Каана Айхана.

Франция сумела отличиться лишь во второй половине матча благодаря голу Жиру после исполнения стандарта: Оливье выиграл борьбу на "втором этаже" и головой переправил мяч в ворота гостей. Уже через 5 минут Айхан также со стандарта и также ударом головой сравнял счет. Больше голов зрители на Стад-де-Франс не увидели.

Таким образом, Турция продолжает возглавлять группу H, Франция - вторая. Для выхода в следующий раунд Турции необходимо не проиграть Исландии, Франции достаточно обыграть Молдову.

Турнирное положение команд:

Франция - Турция 1:1

Голы: Жиру, 76 - Айхан, 81

Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандес - Толиссо, Сиссоко, Коман (Иконе, 87), Гризманн, Матюиди (Лемар, 77), Бен Йеддер (Жиру, 72)

Турция: Гюнок, Челик (Айхан, 53), Сеюнджю, Демирал, Мераш, Туфан (Тосун, 81), Текдемир, Йокушлу (Чалханоглу, 46), Кахведжи, Йилмаз, Караман

Предупреждения: Эрнандес, Гризманн - Тосун, Кахведжи, Караман