Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзоры матчей отбора на ЧЕ-2020 за 14.10.2019.

14 октября в рамках отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 состоялись семь матчей. В частности, сборная Украины сенсационно обыграла Португалию в Киеве и с первого места пробилась в финальную часть турнира. Кроме того, в квартете H Франция не сумела обыграть Турцию, немного осложнив себе задачу выхода на Евро-2020.

Результаты матчей отбора на чемпионат Евро-2020 14 октября, а также турнирное положение команд.

В группе А Англия на выезде уничтожила Болгарию. Матч несколько раз прерывался из-за проявлений расизма. В другом матче игрового дня Косово обыграл Черногорию. Таким образом, в этом квинтете путевки на Евро-2020 определятся в последующих турах.

Болгария - Англия 0:6

Голы: Рашфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+4, Стерлинг, 69, Кейн, 85.

Предупреждение: Хендерсон, 4.

Косово - Черногория 2:0

Голы: Ррахмани, 10, Мурики, 34.

В группе B сборная Украины победила Португалию и досрочно обеспечила себе выходу в основную стадию турнира. Судьба второй путевки определится в следующем туре. В другом матче квинтета Сербия на выезде добыла непростую победу над Литвой.

Украина - Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 5, Ярмоленко, 27 — Роналду, 73 (пен.)

Литва - Сербия 1:2

Голы: Казлаускас, 79 - Митрович, 48, 53.

В группе H Франция и Турция поделили очки, Исландия обыграла Андорру, а Молдова дома крупно уступила Албании.

Исландия - Андорра 2:0

Голы: Сигурдссон, 38, Сигторссон, 65.

Молдова - Албания 0:4

Голы: Цикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90.

Франция - Турция 1:1

Голы: Жиру, 76 - Айхан, 81

Сегодня, 15 октября, продолжится программа матчей 8-го тура группового раунда квалификации на чемпионат Европы-2020.