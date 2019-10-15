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Golden Boy-2019: украинский футболист попал в топ-20

Golden Boy-2019: украинский футболист попал в топ-20
12:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский голкипер Андрей Лунин будет соревноваться с Де Лигтом, Фелишем, Доннарумой и другими.

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин, который играет в аренде в Вальядолиде, попал в финальный список претендентов на награду Golden Boy-2019, который насчитывает 20 претендентов.

Среди конкурентов украинца есть центрбек Ювентуса Маттей Де Лигт, который выиграл эту награду в прошлом сезоне, молодой талант, который покоряет Европу за РБ Зальцбург Эрлинг Холанд, хавбек Ман Сити Фил Фоден и 16-летний вингер из Барселоны Ансу Фати.

Список всех претендентов на Golden Boy:

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Маттейс Де Лигт (Ювентус, Нидерланды)

Альфонсо Дэвис (Бавария, Канада)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан, Итали)

Ансу Фати (Барселона, Испания)

Фил Фоден (Ман Сити, Англия)

Маттео Гендузи (Арсенал, Франция)

Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Норвегия)

Кай Хаверц (Байер, Германия)

Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия)

Деян Йовелич (Айнтрахт, Сербия)

Мойзе Кин (Эвертон, Италия)

Ли Кан Ин (Валенсия, Южная Корея)

Андрей Лунин (Вальядолид, Украина)

Дониэлл Мален (ПСВ, Нидерланды)

Мэйсон Маунт (Челси, Англия)

Родриго (Реал, Бразилия)

Джейдон Санчо (Боруссия Д, Англия)

Ферран Торрес (Валенсия, Испания)

Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)

Николо Дзаньоло (Рома, Италия)

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ФК Реал, Футбол, ФК Вальядолид, Новости футбола, Андрей Лунин.
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