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Ювентус намерен продлить контракт с Дибалой

Ювентус намерен продлить контракт с Дибалой
08:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Пауло Дибала может продлить контракт с клубом.

Полузащитник Ювентуса Пауло Дибала может продлить контракт с клубом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в Twitter.

В ближайшие недели представители Дибалы встретятся с руководством Ювентуса, чтобы обсудить возможность продления контракта. Туринцы готовы предложить полузащитнику новое соглашение до 2024 года. Действующий контракт аргентинца истекает в июне 2022 года.

Ранее Sky Sports сообщал, что Ювентус намерен продать Дибалу в зимнее трансферное окно. Главный тренер бьянконери Маурицио Сарри не рассчитывает на аргентинца.

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Летом Дибала был близок к уходу из Ювентуса, однако остался в Турине. Аргентинцем интересовались Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел семь матчей за Ювентус, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ювентус после семи туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. Следующий матч Старая синьора проведет 19 октября против Болоньи.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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