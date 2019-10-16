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Тернополь может принять финал Кубка Украины по футболу

Тернополь может принять финал Кубка Украины по футболу
09:08 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: ternopillive.com.ua

Новости спорта:Финал нынешнего розыгрыша Кубка Украины может впервые состояться в Тернополе.

Украинская ассоциация футбола хочет провести финальный матч Национального кубка еще в одном новом городе. Предварительно датой финала в сезоне 2019/20 выбрали 13 мая 2020 года. И главным кандидатом на данный момент является Тернопольский городской стадион. Об этом говорили на прошедшем вчера в Доме футбола в Киеве заседании исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ). Напомним, действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер".

Одной из целью своей работы УАФ ставит расширение географии топовых матчей. Так, финалы четырех предыдущих розыгрышей прошли во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье.

Такая позиция, по мнению УАФ, позволяет городам и стадионам улучшать футбольную инфраструктуру. На сегодня главным кандидатом на финальный матч 2020 года является Тернополь. Местные власти на всех уровнях пообещали поддержку этой идее.

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Сама арена, хотя и уютная, вмещает не так много – 15 150 зрителей.

 

В прошлом году здесь успешно провели отборочный матч женского чемпионата мира, в котором сборная Украины обыграла команду Венгрии со счетом 2:0. Идею провести финал КУ в Тернополе исполком УАФ поддержал, но планирует создать комиссию, которая в ближайший месяц будет изучать местную инфраструктуру. По итогам ее отчета и примут решение.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, Новости футбола.
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