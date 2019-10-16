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Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)

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Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)
09:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:15 октября состоялись заключительные матчи 8-го тура квалификационного раунда Евро-2020.

Во вторник, 15 октября, состоялись девять матчей восьмого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2020. 

В частности, были сыграны игра в группах D, F, G и J. В центральном матче игрового дня Швеция принимала Испанию

Результаты, турнирное положение команд и видеообзоры матчей отбора на Евро-2020 за 15 октября:

В группе D Швейцария уверенно переиграла Ирландию, Гибралтар в голевой перестрелке дома уступил Грузии.

Швейцария - Ирландия 2:0

Голы: Сеферович, 16, Фернандеш, 90

Гибралтар - Грузия 2:3

Голы: Кассаиаро, 66, Чиполина, 74 — Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квилитая, 84

В группе F Швеция и Испания поделили очки, Румыния и Норвегия также сыграли вничью, а Фарерские острова победили Мальту.

Швеция - Испания 1:1

Голы: Берг, 50 — Родриго, 90+2

Румыния - Норвегия 1:1

Голы: Митрицэ, 62 – Серлот, 90+2

Фареры - Мальта 1:0

Гол: Бальдвинссон, 71

В группе G был сыгран матч аутсайдеров, в котором Израиль победил Латвию.

Израиль - Латвия 3:1

Голы: Даббур, 16, 42, Захави, 26 – Камеш, 40

В группе J Италия разгромила Лихтенштейн, Финляндия "уничтожила" Армению, греки минимально переиграли боснийцев.

Греция - Босния и Герцеговина 2:1

Голы: Павлидис, 30, Ковачевич, 88, (автогол) — Гояк, 35

Лихтенштейн - Италия 0:5

Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82

Финляндия - Армения 3:0

Голы: Йенсен, 31, Пукки, 61, 88.

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Сборная Испании, Сборная Швеции, Футбол, Видео, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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