Александер-Арнольд увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Новости спорта:Захисник збірної Англії та Ліверпуля Трент Александер-Арнольд встановив неймовірне досягнення за свій клуб.

Гравець англійської команди Трент Александер-Арнольд у сезоні-2018/19 віддав 12 результативних передач у Прем'єр-лізі. Тим самим він встановив рекорд серед захисників за кількістю асистів за один сезон АПЛ, повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

Попереднє досягнення належало одразу двом захисникам Евертона, які зробили по 11 результативних передач за чемпіонат: Енді Хінчкліфф відзначився таким досягненням в сезоні-1994/95, а Лейтон Бейнс – у сезоні-2010/11.

Нагадаємо, Александер-Арнольд у минулому сезоні допоміг Ліверпулю посісти друге місце у Прем'єр-лізі з 97 очками та виграти Лігу чемпіонів.

Він увійшов до символічної збірної сезону і у ЛЧ, і в АПЛ. Всього на рахунку Трента 16 гольових передач у всіх турнірах минулого сезону.