Первое Эль-Класико сезона Барселона - Реал могут перенести

Новости спорта:Массовые беспорядки могут повлиять на место проведения матча Барселона - Реал.

Ла Лига отреагировала на опасность ситуации в связи с массовыми протестами в Каталонии.

В субботу, 26 октября (14:00 по Киеву), Барселона должна принять Реал на Камп Ноу. Но протесты, которые разгораются в Барселоне из-за приговора каталонским чиновникам, организовавшим референдум о независимости края, могут повлиять на ситуацию. Об этом сообщает АS.

Теперь Ла Лига предлагает клубам поменять матчи местами: 26 октября вместо Камп Ноу провести на Сантьягу Бернабеу в Мадриде, а матч второго круга - наоборот, провести в Барселоне. Пойдут ли на это клубы? Посмотрим в ближайшее время.

Барселона отстает от Реала на два очка в турнирной таблице. И этот матч было бы важно провести в домашних стенах.

Напомним, в следующем туре 19 октября каталонцы сыграют против Эйбара, Бланкос встретятся с Мальоркой.