Защитник сборной Франции рассказал, почему отказался перейти в Реал

Новости спорта:Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес мог оказаться в мадридском Реале.

Защитник немецкой "Баварии" Лукас Эрнандес сообщил представителям СМИ, что мадридский "Реал" пытался подписать его в то время, когда он был еще игроком столичного "Атлетико".

Напомним, что этим летом футболист сборной Франции перешел в состав мюнхенского клуба за 80 миллионов евро. При этом сообщается, что главный тренер "Атлетико" отчаянно пытался сохранить футболиста в составе своей команды.

"Реал" пытался подписать меня, это правда, но не этим летом, - цитирует Эрнандеса France Football. - Но я бы не пошел туда, сыграв за "Атлетико" в течение столь длительного времени".

Напомним, что Лукас помог "Атлетико" выиграть Лигу Европы в 2018 году и постоянно попадал в основной состав команды Симеоне.