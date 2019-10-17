Арсенал нашел альтернативу Эмери

Новости спорта:Лондонский Арсенал уже подыскал замену испанцу Унаи Эмери.

Лондонский Арсенал уже подыскал замену испанцу Унаи Эмери. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, команду может возглавить его ассистент Фредрик Юнгберг.

Стоит отметить, что Фредрик Юнгберг являетс легендой сборной Швеции и лондонцев. Его последним клубом был индийский Мумбаи Сити.

В составе Арсенала Юнгберг выступал с 1998 по 2007 год, выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал может уволить Эмери, если он не выведет клуб в Лигу чемпионов.