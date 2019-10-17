Скачать
Четверг, 17.10.2019
Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)
Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)
УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)
УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Украинский теннисист Ваншельбойм - о жизни за границей, проблемах мирового тенниса и своих целях
Украинский теннисист Ваншельбойм - о жизни за границей, проблемах мирового тенниса и своих целях

Арсенал нашел альтернативу Эмери

Арсенал нашел альтернативу Эмери
07:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лондонский Арсенал уже подыскал замену испанцу Унаи Эмери.

Лондонский Арсенал уже подыскал замену испанцу Унаи Эмери. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, команду может возглавить его ассистент Фредрик Юнгберг.

Стоит отметить, что Фредрик Юнгберг являетс легендой сборной Швеции и лондонцев. Его последним клубом был индийский Мумбаи Сити.

УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)

В составе Арсенала Юнгберг выступал с 1998 по 2007 год, выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал может уволить Эмери, если он не выведет клуб в Лигу чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Фредрик Юнгберг, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
02 Фантастический гол головой со своей половины поля из чемпионата Англии (Видео)
03 В футболках сборной и на главной арене страны: Зинченко сделал предложение Седан
04 Моуриньо возвращается в АПЛ: какой клуб возглавит легендарный португалец
05 Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь