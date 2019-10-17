Малиновский попал в команду недели FIFA 20

Новости спорта:EA Sports отметила высокий уровень игры украинского хавбека.

EA Sports опубликовала состав новой команды недели в футбольном симуляторе FIFA 20.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал один из футболистов, которые попали в данную сборную. Украинец получил карточку с рейтингом 82.

Команда недели:

Отметим, что Малиновский заслужил свое место в команде недели FIFA 20 за высокий уровень выступлений в составе сборной Украины. 26-летний хавбек стал автором дубля, который принес его команде победу над Литвой в матче отбора на Евро-2020 (2:0).

Напомним, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе В, обыграв Португалию (2:1). После матча подопечные Андрея Шевченко устроили настоящий "взрыв" эмоций в раздевалке.