Скачать
Четверг, 17.10.2019
Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)
Месси получил рекордную "Золотую бутсу" (Видео)
УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)
УЕФА выделил момент с Ярмоленко в матче с Португалией (Видео)
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Даяна Ястремская покидает Кубок Кремля
Украинский теннисист Ваншельбойм - о жизни за границей, проблемах мирового тенниса и своих целях
Украинский теннисист Ваншельбойм - о жизни за границей, проблемах мирового тенниса и своих целях

Ребров рассказал о своей зарплате в Ференцвароше

Ребров рассказал о своей зарплате в Ференцвароше
09:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сергей мог не получить половину своей зарплаты, если бы не попал в группу ЛЕ.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров в интервью раскрыл детали своего контракта с венгерским клубом.

"Почему я согласился на то, что моя зарплата будет зависеть от выхода в групповой раунд Лиги Европы? Для меня это не было риском. Я – тренер и хочу зарабатывать деньги своим трудом. Я встретился с президентом и согласился с решением клуба, что буду получать больше, если добьюсь с командой более серьезных результатов. Думаю, все должны работать подобным образом, как тренер, так и футболист, а не просто подписывать контракт на долгие годы и оставаться в зоне комфорта без серьезных задач.

В моем случае это 50 на 50. Одна половина – основная ставка, а другая – зависит от выступлений команды. Это хорошая мотивация для каждого. Однако я не могу сказать, как в моем контракте распределены эти части", - рассказал украинский специалист.

Напомним, что Ференцварош успешно пробился в групповой этап, однако там выступает не слишком удачно. В последнем матче подопечные Реброва уступили Лудогорцу со счетом 3:0

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
02 Фантастический гол головой со своей половины поля из чемпионата Англии (Видео)
03 Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
04 В футболках сборной и на главной арене страны: Зинченко сделал предложение Седан
05 Моуриньо возвращается в АПЛ: какой клуб возглавит легендарный португалец
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь