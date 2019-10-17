Ребров рассказал о своей зарплате в Ференцвароше

Новости спорта:Сергей мог не получить половину своей зарплаты, если бы не попал в группу ЛЕ.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров в интервью раскрыл детали своего контракта с венгерским клубом.

"Почему я согласился на то, что моя зарплата будет зависеть от выхода в групповой раунд Лиги Европы? Для меня это не было риском. Я – тренер и хочу зарабатывать деньги своим трудом. Я встретился с президентом и согласился с решением клуба, что буду получать больше, если добьюсь с командой более серьезных результатов. Думаю, все должны работать подобным образом, как тренер, так и футболист, а не просто подписывать контракт на долгие годы и оставаться в зоне комфорта без серьезных задач.

В моем случае это 50 на 50. Одна половина – основная ставка, а другая – зависит от выступлений команды. Это хорошая мотивация для каждого. Однако я не могу сказать, как в моем контракте распределены эти части", - рассказал украинский специалист.

Напомним, что Ференцварош успешно пробился в групповой этап, однако там выступает не слишком удачно. В последнем матче подопечные Реброва уступили Лудогорцу со счетом 3:0