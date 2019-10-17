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Зинченко сделал предложение Седан: как это отобразилось на соцсетях девушки

Зинченко сделал предложение Седан: как это отобразилось на соцсетях девушки
12:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта:Седан и раньше была известной личностью, но теперь пользуется особой популярностью.

Недавно сборная Украины обыграла действующих чемпионов Европы и завоевала путевку на Евро-2020. Самым активным после финального свистка был полузащитник Ман Сити Александр Зинченко,который во всю праздновал выход на Евро. За бурную реакцию его уже успели подколоть Кайл Уолкер и британские СМИ, а "легенда" украинского футбола Виктор Леоненко - раскритиковал.

К слову, на матчах сборной, как всегда, работала возлюбленная полузащитника Влада Седан. В интервью Владе он признался, что "Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю! – сказал в интервью своей возлюбленной Владе Седан Александр Зинченко после сумасшедшей победы над командой Криштиану Роналду".

Мы на Евро! Матч Украина - Португалия через объектив (Фото, Видео)

Влада в тот же день успела сфотографироваться со звездным португальцем:

 
 
 
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Легендище

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

"Легендище" - подписала снимок счастливая Влада, которая думала, что это самый счастливый день в ее жизни. Однако, Александр думал по другому. Футболист Манчестер Сити днем позже сделал предложение своей возлюбленной на "Олимпийском" и в футболках национальной сборной.

 
 
 
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Самое главное «ДА» в моей жизни

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

"Самое главное «ДА» в моей жизни" - подписал снимок молодой полузащитник в Инстаграме.

Влада же подписала снимок "Siiiiii", в стиле знаменитого празднования КриРо, когда он забивает голы:

 
 
 
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Siiiiiiiiiiiiii

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Интересно, что у Влады после этого события возросла и личная фанбаза. После того, как она сказала "Да" своему уже жениху, на ее страничке резко прибавилось количество подписчиков.

Если до этого у нее было лишь 150 тысяч поклонников, то теперь 220 тыс. Даже совместное фото с Криштиану Роналду не дало такой эффект, как предложение "руки и сердца".

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Александр Зинченко, Влада Седан.
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