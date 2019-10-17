Зинченко сделал предложение Седан: как это отобразилось на соцсетях девушки

Новости спорта:Седан и раньше была известной личностью, но теперь пользуется особой популярностью.

Недавно сборная Украины обыграла действующих чемпионов Европы и завоевала путевку на Евро-2020. Самым активным после финального свистка был полузащитник Ман Сити Александр Зинченко,который во всю праздновал выход на Евро. За бурную реакцию его уже успели подколоть Кайл Уолкер и британские СМИ, а "легенда" украинского футбола Виктор Леоненко - раскритиковал.

К слову, на матчах сборной, как всегда, работала возлюбленная полузащитника Влада Седан. В интервью Владе он признался, что "Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю! – сказал в интервью своей возлюбленной Владе Седан Александр Зинченко после сумасшедшей победы над командой Криштиану Роналду".

Влада в тот же день успела сфотографироваться со звездным португальцем:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Легендище Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 15 Окт 2019 в 1:06 PDT

"Легендище" - подписала снимок счастливая Влада, которая думала, что это самый счастливый день в ее жизни. Однако, Александр думал по другому. Футболист Манчестер Сити днем позже сделал предложение своей возлюбленной на "Олимпийском" и в футболках национальной сборной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Самое главное «ДА» в моей жизни Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 16 Окт 2019 в 8:20 PDT

"Самое главное «ДА» в моей жизни" - подписал снимок молодой полузащитник в Инстаграме.

Влада же подписала снимок "Siiiiii", в стиле знаменитого празднования КриРо, когда он забивает голы:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Siiiiiiiiiiiiii Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 16 Окт 2019 в 8:20 PDT

Интересно, что у Влады после этого события возросла и личная фанбаза. После того, как она сказала "Да" своему уже жениху, на ее страничке резко прибавилось количество подписчиков.

Если до этого у нее было лишь 150 тысяч поклонников, то теперь 220 тыс. Даже совместное фото с Криштиану Роналду не дало такой эффект, как предложение "руки и сердца".