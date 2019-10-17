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Озил рассказал о своем будущем в Арсенале

Озил рассказал о своем будущем в Арсенале
13:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Месут Озил развеял слухи о своем возможном уходе из лондонского клуба.

Полузащитник Арсенала Месут Озил развеял слухи о своем возможном уходе из лондонского клуба.

Немецкий хавбек рассказал изданию The Athletic, что планирует доработать свой действующий до лета 2021 года контракт с Канонирами.

«У меня контракт до лета 2021 года. И я останусь в клубе до тех пор. Подписывая новый контракт, я очень осторожно об этом подумал и сказал, что это одно из важнейших решений в моей профессиональной карьере. Я хотел не оставаться на год или два, а посвятить свое будущее Арсеналу, клуб хотел того же», — заявил Озил.

«Можно проходить через сложные времена, как сейчас, но нет причин бежать прочь. Я останусь в клубе как минимум до лета 2021 года».

В нынешнем сезоне Унаи Эмери выпустил Месута только на два матча в сезоне, один из которых пришелся на разгромную победу Арсенала над Ноттингем Форест (5:0) в Кубке английской лиги.

Следующий матч Пушкари проведут в понедельник, 21 октября, против Шеффилд Юнайтед. На сегодняшний день команда занимает третье место в таблице Премьер-лиги.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
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