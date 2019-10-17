Барселона может подписать защитника Аякса

Новости спорта:Лионель Месси просит Барселону купить игрока сборной Аргентины у Аякса

Каталонская «Барселона» может подписать левого защитника амстердамского «Аякса» Николаса Тальяфико. По данным источника, на трансфере настаивает лидер «Барселоны» Лионель Месси.

С Тальяфико Месси выступает вместе за национальную сборную Аргентины. Контракт Тальяфико с «Аяксом» рассчитан до 2022 года

Отметим, что в этом сезоне Тальяфико сыграл 9 матчей за «Аякс», отличившись двумя голами и одним ассистом.

27-летний Тальяфико выступает за Аякс второй сезон, провел за это время в Ердивизии 52 матча, в которых забил 5 голов.