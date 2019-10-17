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Легенда Барселоны: Винисиус станет одним из лучших игроков в мире

Легенда Барселоны: Винисиус станет одним из лучших игроков в мире
16:23 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Роналдиньо верит в своего соотечественника Винисиуса

Бывший форвард "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо считает, что вингер мадридского "Реала" Винисиусе Жуниор может стать одним из сильнейших игроков в мире.

"Он уже играет за один из двух сильнейших клубов в мире. И я думаю, что он вскоре станет одним из лучших игроков в мире", — приводит слова Роналдиньо AFP.

В текущем сезоне Винисиус зачастую начинает матчи на скамейке запасных. Зидан обычно предпочитает выпускать Гарета Бэйла или Эдена Азара.

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"Реал" в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Примеры. После восьми туров "сливочные" набрали 18 очков. "Барселона" - вторая и отстаёт от "Реала" на 2 очка.

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ФК Реал, ФК Барселона, Роналдиньо, Новости спорта, Новости футбола.
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