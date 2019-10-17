Тьяго Силва назвал неожиданного претендента на золотой мяч

Новости спорта:Тьяго Силва считает, что Садио Мане заслуживает получить Золотой мяч.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва поделился мыслями о выступлении нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в последние месяцы.

«Мане – футболист мирового уровня. Он практически идеален. Садио очень быстро и умно двигается, здорово контролирует мяч. Учитывая его достижения в этом году, думаю, он заслуживает претендовать на «Золотой мяч», — приводит слова Силвы Daily Express.

Мане защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. В прошлом сезоне сенегалец помог красным добиться победы в Лиге чемпионов, после чего команда также завоевала Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в восьми матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 5 голов и 1 результативную передачу.