Итальянские гранды намерены купить конкурента Шведа

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19:54 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лацио и Рома сразятся за форварда Селтика Одсонна Эдуару.

Наполи, Рома и Лацио проявляют интерес к 21-летнему нападающему Селтика Одсонну Эдуару, сообщает Football Italia со ссылкой на источники в Шотландии.

Скауты всех трех клубов присутствовали на игре француза за молодежную сборную против Словакии. Также отмечается, что за Эдуаром следили специалисты из Лиона и Боруссии Д. Селтик, в свою очередь, не собирается расставаться с молодым талантом вплоть до летнего трансферного окна.

Шотландцам, кстати, трансфер Эдуара обошелся в 10,3 миллиона евро, которые были выплачены ПСЖ летом 2018-го года.

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В текущем сезоне Одсонн Эдуар провел семнадцать поединков, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.

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ФК Рома, ФК Лацио, ФК Селтик, Марьян Швед, Серияч А.
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