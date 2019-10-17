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Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену

Лопес: Благодарен Икарди, что он увел у меня жену
20:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:

Нападающий «Кротоне» Макси Лопес поблагодарил бывшего партнёра по «Сампдории» Мауро Икарди за то, что он увёл у него жену Ванду Нару. Ранее Лопес заявил, что простил Мауро за этот поступок.

«Я не просто простил Икарди. Благодарен ему за то, что он увёл у меня Ванду», — приводит слова 35-летнего игрока Football Italia.

У Лопеса и Нары есть трое общих детей. Сейчас Ванда воспитывает их вместе с Мауро. Она также является его агентом.

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Напомним, в начале сентября Икарди на правах аренды перешёл из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен». Соглашение рассчитано на один сезон. Парижане могут выкупить 26-летнего аргентинца за € 70 млн.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Мауро Икарди, Новости футбола, ФК Кротоне.
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