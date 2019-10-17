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Адриан: Конкуренция делает меня и Алиссона только сильнее

Адриан: Конкуренция делает меня и Алиссона только сильнее
20:35 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский вратарь Ливерпуля считает, что в коллективе два первых номера.

Адриан считает, что конкуренция делает голкиперов лишь сильнее.

"Конкуренция делает нас сильнее. Иметь два первых номера в команде – это здорово для всех. Также это позитив для главного тренера. Я считаю, что и я, и Алиссон являемся "первыми номерами".

"Я не хочу быть вторым, тем более, когда мне 32 года. Возможно, через пять лет я скажу по-другому, но такая ситуация значительно лучше, чем когда есть один вратарь, а другой находится постоянно на скамейке для запасных", — приводит слова Адриана Telegraph.

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В текущем сезоне Адриан провел на поле восемь матчей и сумел дважды сохранить ворота "сухими".

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Адриан.
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